Nesci a nuovo vescovo: collaboreremo insieme per il bene della Calabria

Porgo a sua eminenza Monsignor Attilio Nostro, nominato Vescovo di Mileto – Nicotera – Tropea, un sincero benvenuto e un augurio di buon lavoro nella nostra comunità

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione Territoriale Dalila Nesci, calabrese, di Tropea.

Nel suo saluto alla diocesi ho molto apprezzato l’approccio umile ma determinato al nuovo incarico e i molti riferimenti al nostro territorio, a partire dall’accenno ai tanti migranti che come lui e la sua famiglia, sono stati costretti ad abbandonare la nostra amata terra in cerca di un lavoro.

Sono certa che su questo tema, come su moltissimi altri, troveremo motivi di collaborazione per l’intento comune di riportare a casa i figli della Calabria.

Attività pastorale e attività politica possono raggiungere, pur nei rispettivi differenti ambiti, grandi risultati se mettono insieme le rispettive esperienze.

La comunità in cui viene a operare è devota e ha grande bisogno di guide spirituali come, ne sono certa, sarà Monsignor Nostro nei prossimi anni.

La collaborazione leale – conclude la Sottosegretaria Nesci – che assicura nel suo saluto sarà corrisposta da tutti. Così come il richiamo agli indigenti, ai malati, ai disoccupati è, per noi che ci occupiamo della gestione della cosa pubblica, a ogni livello, un importante invito a continuare ad agire sempre per il bene comune. Benvenuto Monsignor Nostro, troverà in noi capacità di ascolto e attenzione.