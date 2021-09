Nesci, venerdì a Reggio con Di Maio per incontrare imprese

“Il MoVimento 5 Stelle è al lavoro per favorire la ripartenza del Paese e dei territori”

Comunicato stampa

Venerdì sarò a Reggio Calabria con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per incontrare le imprese presso la Camera di Commercio e affrontare i temi della competitività e dello sviluppo che ci stanno a cuore come forza di Governo.

Gli ultimi dati sull’export, che secondo le stime Sace in Calabria segnano un aumento del 34,6%, confermano l’efficacia degli sforzi che stiamo mettendo in campo per rilanciare le eccellenze del nostro territorio.

Lo afferma la Sottosegretaria di Stato al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci.