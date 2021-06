Vibo Valentia, neo Capitale italiana del Libro 2021, migliorerà l’offerta culturale, la crescita e l’inclusione sociale del territorio

Comunicato Stampa

“Ho potuto apprezzare, con vivo interesse, le iniziative messe in campo dal Comune di Vibo Valentia neo Capitale italiana del libro 2021” comunica la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, On. Dalila Nesci, a seguito dell’incontro con la Sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo e Gilberto Floriani, direttore del Sistema Bibliotecario Vibonese.

Presenti alcune rappresentanze dei Comuni di Monterosso, Rombiolo, Limbadi, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia, il giornalista Nicolino La Gamba e l’artista Vibonese Antonio La Gamba.

“La lettura rappresenta uno strumento irrinunciabile per una circolazione della conoscenza in grado di favorire lo sviluppo culturale del nostro Paese, con riflessi sulla società, sulla politica e sull’economia”, commenta la Sottosegretaria.

E aggiunge: “Nel corso degli anni, la città di Vibo, pur gravata da difficoltà finanziarie, ha sostenuto con determinazione numerose attività per la promozione del libro e la lettura. Mi piace ricordare, in particolare, la formazione del Sistema Bibliotecario Vibonese, caratterizzato da una rete di biblioteche di pubblica lettura del territorio, che nel corso di un trentennio è diventato un vero e proprio motore culturale per le attività culturali della nostra Regione”.

Sempre secondo la Sottosegretaria, “Vibo Capitale del Libro migliorerà l’offerta culturale, la crescita e l’inclusione sociale del nostro territorio e fornirà un importante presidio per il contrasto alla povertà educativa, in continuità con l’attività finora svolta, dovendo poter contare anche sul cofinanziamento da parte della Regione che spero integrerà risorse a riguardo”.

“Rivolgo pertanto un augurio di buon lavoro a tutti coloro che si stanno adoperando affinché questa opportunità si concretizzi davvero e rinnovo il mio supporto istituzionale all’iniziativa” conclude la Sottosegretaria On. Dalila Nesci.