Netturbini uccisi a Lamezia, Furgiuele: Tempi maturi per la verità

“Non saremo mai liberi di svoltare verso l’atteso cambiamento della coscienza cittadina, fino a quando non emergerà la verità sull’eccidio dei due netturbini Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte” afferma, in una nota, Domenico Furgiuele

Il loro sacrificio, unito al dolore sempre vivo delle rispettive famiglie, e della comunità tutta, impone, ora più che mai, uno scatto corale verso la soluzione di un caso che tormenta da troppo tempo la città di Lamezia Terme.

Non esiste verità che non possa essere riportata alla luce, anche dopo trent’anni.

Animato da questa convinzione, spero che le autorità inquirenti potranno restituire agli affetti più cari di due innocenti sacrificati sull’altare della criminalità, giustizia e serenità.

Ma tutto questo non sarà possibile se chi sa, continuerà a rimanere silente.

La città, le autorità giudiziarie, le associazioni sane, tuttavia, stanno dando in questi giorni dimostrazione di maturità grazie alla creazione di un ideale cordone di protezione che deve incoraggiare chi sa a parlare.