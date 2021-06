Neuropsichiatra Infantile. Altro passo per potenziare il Centro di Lamezia

Il “Coordinamento Sanità 19 Marzo” e i genitori dei bambini speciali accolgono con soddisfazione l’arrivo della nuova Neuropsichiatra Infantile

Comunicato Stampa

É Ufficiale, ieri mattina la nuova figura medica ha preso servizio nella Neuropsichiatria Infantile di Lamezia Terme per potenziare il Centro.

Ringraziamo la Direzione dell’Asp di Catanzaro guidata dalla dottoressa Luisa Latella, il Direttore Sanitario Ilario Lazzaro, il Direttore amministrativo Francesco Marchitelli, Gullì, Musolino e il capo del Dipartimento Materno Infantile di Lamezia Terme la dottoressa Mimma Caloiero per il lavoro di squadra che hanno fatto in questi mesi per dare risposte concrete ai 1600 bambini e alle loro famiglie.

Finalmente dopo un anno e mezzo di battaglie possiamo dare concretamente il benvenuto alla nuova Neuropsichiatra Infantile la dottoressa Sorrenti Giroloma di Cittanova.

Coordinamento Sanità 19 Marzo