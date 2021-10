Neuropsichiatria Infantile: autorizzata l’assunzione di due psicomotriciste

In attesa del concorso per l’assegnazione a tempo indeterminato delle figure professionali di Neuro Psicomotricista dell’età Evolutiva per la Neuropsichiatria Infantile di Lamezia Terme, l’Asp di Catanzaro ha autorizzato l’assunzione di 2 libere professioniste (Psicomotriciste) che prenderanno servizio nella Neuropsichiatria Infantile di Lamezia Terme per potenziare il Centro

Comunicato Stampa

Ringraziamo la Direzione dell’ A.S.P di Catanzaro guidata dal Direttore Generale f.f dottore Ilario Lazzaro e il capo del Dipartimento Materno Infantile di Lamezia Terme, la dottoressa Mimma Caloiero, per il lavoro di squadra che stanno facendo in questi mesi per dare risposte concrete ai 1700 bambini e alle loro famiglie.

Comitato Sanità 19 Marzo