Le news di Fumina: ma quanto è bella la parola liberazione!

Il nostro secondo incontro coincide con la Festa della Liberazione: 25 Aprile 2021. Per la nostra bella Italia, 76 anni anni fa, la Liberazione rappresentò un nuovo inizio. La rinascita per una nazione democratica, libera e repubblicana.

Amici, ma quanto è bello pronunciare questa parola: liberazione! Mentre la pronunciamo ci sentiamo già più leggeri, come se ci liberassimo da tante zavorre. Ed è proprio quello che vorremmo vivere in questo periodo: liberarci dalla sofferenza della pandemia, delle sue restrizioni e dedicarci a ricostruire una nuova libertà comune, dove non è un problema svolgere attività sportive, abbracciarsi o, per i più piccoli divertirsi a prendersi per mano, formare un cerchio e cantare “giro giro tondo, quant’è bello il mondo….”

Con Švèlto invece, amiamo andare ai giardini, in particolare quando c’è il teatro dei burattini:

“Venghino venghino, signore e signori, bambine e bambini

è arrivato il momento dei burattini.

Piccole storie

e grandi attori.

Protagoniste le marionette:

da Pinocchio, alle fatine con le bacchette.

C’è anche il nostro amico Švèlto,

camuffato da maghetto.

Avventure straordinarie

ancora da narrare.

Eccoci pronti a riaprire il sipario

niente di più semplice è necessario.

Adesso è ora di salutarci e ricordate: tra realtà e sogno tutto è possibile.

Simona Trunzo