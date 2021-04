Nicotera: Emodinamica, ospedale Lamezia ha un bisogno davvero “vitale”

Oramai sono diversi anni che lo chiediamo, assieme ai colleghi Consiglieri e componenti della Terza Commissione Consiliare, perché ritenuto fondamentale nell’ambito di una Sanità che voglia essere efficiente, utile e voglia tutelare davvero la vita umana

Comunicato Stampa

Il nosocomio di Lamezia Terme ha un bisogno davvero “vitale” dell’Emodinamica.

Bene hanno fatto le Associazioni sorte a difesa della salute del lametino a ribadirlo, in questi giorni, con forza e palesi e fondate motivazioni.

Negli incontri, anche ultimi, con il Prefetto Latella lo abbiamo voluto sottolineare e lo stesso Commissario ha prestato particolare attenzione a tale indefettibile esigenza del territorio assai vasto del lametino.

L’emodinamica è una strumentazione fondamentale per salvare la vita di molti pazienti proprio in virtù della possibilità di agire ed intervenire in tempi rapidi.

Tale reiterata richiesta nasce dall’assoluta indispensabilità di tale dotazione anche per il nosocomio lametino, al fine di espletare le più opportune procedure diagnostiche e terapeutiche dell’apparato cardiovascolare e salvare e\o curare al meglio tantissime persone, così come già avviene in tantissimi Ospedali calabresi, tra i quali Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Castrovillari.

Siamo consapevoli e fiduciosi, pertanto e viste le contingenti possibilità di farlo, che la Commissione Straordinaria saprà ascoltare e portare avanti le istanze del territorio in relazione a questa indispensabile esigenza a tutela della salute di tutti.

Giancarlo Nicotera

già Presidente della Terza Commissione Consiliare del Comune di Lamezia