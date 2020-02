Bene l’Assemblea congiunta tra i consiglieri dei Comuni di Lamezia Terme e Catanzaro, se ciò avverrà in una logica di vero interesse sinergico per la Calabria ed il territorio tutto

Comunicato Stampa

Ci sono le condizioni, gli interessi e le possibilità di farlo in quest’ottica.

In riferimento a ciò che ha detto con pacatezza e lungimiranza il Presidente Polimeni, in merito ad una tratta veloce con l’aeroporto di Lamezia Terme, rilevo che sia palese che essa è tanto utile quanto funga da cerniera, da volano e da collegamento “tra e con” i centri più importanti della provincia, a partire dagli ex Comuni di Nicastro e Sambiase.

Ogni altra soluzione è inverosimile, inutile, faziosa, errata e dannosa anche economicamente, pure alla luce degli studi di fattibilità, del già esistente tracciato ferroviario e dell’entità delle popolazioni escluse.

Da quando ero piccolo ho visto, troppo spesso, solo soprusi ai danni di Lamezia Terme con politici miopi e poco lungimiranti del capoluogo e con uomini servili del lametino.

Risultato: due centri divisi che anziché essere il fulcro della Calabria, assieme al loro hinterland, sono stati fagocitati dalla politichetta dei campanilismi sterili calabresi.

Lamezia non ha bisogno di battesimi o legittimazioni esterne, Lamezia Terme territorialmente è fondamentale per tutta la Calabria.

Prendo atto che, negli auspici e nelle intenzioni, qualcosa si potrebbe muovere; se così fosse ci potremmo trovare dinanzi ad una svolta epocale per la Calabria.

Ed allora, plaudo all’iniziativa e do il mio benvenuto a Lamezia Terme, terra ospitale, centrale e funzionale allo sviluppo della Calabria.

Spero davvero che sia un nuovo inizio da parte di chi si mette assieme per prospettare, progettare e disegnare una nuova Calabria.

Tutto il resto sarebbe solo inutile.

Giancarlo Nicotera

Patto Sociale