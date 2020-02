Nicotera (Presidente Terza Commissione): adottare misure prevenzione Coronavirus

Il Presidente della Terza Commissione consiliare, ha provveduto ad inviare una lettera ai vertici dell’Asp, della Sacal e di Rfi per le iniziative e le misure di prevenzione del caso

Di seguito la missiva:



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale per Coronavirus.

I due casi accertati nel nostro Paese ed il caso sospetto nella nostra Regione impongono l’assunzione responsabile di iniziative finalizzate a contrastare eventuali ipotesi di contagio.

Attualmente si registra nella nostra cittadinanza un elevato livello di attenzione sul problema, insieme a qualche (sinora sporadica) forma di allarmismo, anche nei confronti di alcune comunità presenti sul territorio.

Appare evidente, quindi, che è necessario intervenire su più fronti, a partire da iniziative di comunicazione pubblica sulla salute, da assicurare ai cittadini che vivono oggi questa situazione di disagio.

Tuttavia, poiché Lamezia Terme è sede di un aeroporto internazionale ed è il principale nodo ferroviario della Regione, in cui si registra un elevatissimo flusso di passeggeri, non è da sottovalutare la probabilità di esposizione ad eventuale contagio, che francamente preoccupa a causa della chiusura del reparto di Malattie Infettive nel nosocomio lametino.

Per quanto sin qui esposto, pertanto, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Servizi Sociali e Ambiente del Comune di Lamezia Terme, invito codesta Azienda/Società a volere attivare, per quanto già non fosse, ogni iniziativa ritenuta utile per la popolazione, per evitare fenomeni di allarmismo, e, al tempo stesso, a procedere tempestivamente all’adozione di tutte le misure di protezione che possano consentire, anche nel nostro Ospedale ed all’interno delle Società da Voi presiedute/gestite, di scongiurare qualsiasi ipotetico/probabile rischio di contagio.

Nell’esprimere la piena disponibilità della Commissione che rappresento a collaborare nella concertazione di eventuali azioni da porre in essere congiuntamente, e in attesa di un cortese riscontro, porgo i miei distinti saluti.

Il Presidente

Avv. Giancarlo Nicotera