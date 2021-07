“No Green pass”, contro il governo cortei e proteste

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Mobilitazioni in tutta Italia, da Aosta a Ragusa. A Pescara aggrediti i militanti di Forza Italia



Green pass, proteste e cortei a Roma, Milano e Torino, ma anche a Pescara e a Palermo contro l’obbligatorietà del documento verde dopo l’approvazione del nuovo decreto da parte del governo Draghi, con nuove misure e restrizioni per i non vaccinati. Cori e insulti contro il premier, l’esecutivo e la stampa nel corso delle manifestazioni che hanno visto sfilare in tutta Italia migliaia di ‘no Green pass’. Qualche tensione a Roma, presi di mira i militanti di Forza Italia a Pescara, con il partito che ha parlato di “aggressione” ai presenti impegnati in un banchetto per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia.

Al grido di “No al green pass” e “Libertà” circa tremila persone, secondo la questura, hanno manifestato in piazza del Popolo, al centro della capitale. In pochi indossavano le mascherine. L’iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass. Secondo quanto si apprende per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso. Slogan anche contro il virologo Roberto Burioni.

“Non sono contro il vaccino, ma il green pass è un danno per l’economia. In molti rischiamo di fallire”. A dirlo Angelo, un ristoratore in piazza del Popolo per la protesta contro il green pass. “Io non mi sono vaccinato e non lo farò – aggiunge un pensionato – non possono costringerci”. Tra i cartelli esposti: “No ai vaccini fatti con i fratelli animali”.

In centro storico a Bolzano si è svolta una manifestazione contro il green pass, indetta sui social media con lo slogan “Fuer Demokratie” (per democrazia). Un migliaio di partecipanti hanno scandito in coro “libertà! libertà!”. “No obbligo vaccinale, no green pass” si leggeva, tra l’altro, sui striscioni. Sul palco è intervenuta anche l’avv. Renate Holzeisen, legale di sanitari no vax in Alto Adige.

Manifestazione anche a Firenze contro il green pass: centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria.

Alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Napoli. I manifestanti scandiscono slogan “No green pass” contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto oltre a cori inneggianti alla libertà.

Alcune centinaia di torinesi contrari al green pass si sono messi in coda oggi al gazebo allestito nei giardini Cesare Balbo da ItaliaExit, il partito politico di Gianluigi Paragone, per raccogliere firme contro il provvedimento voluto dal premier Draghi. “Diamo voce – ha spiegato Ivano Ferra, candidato a sindaco di Torino per ItalExit – ad una fetta di società contraria a questo tipo di obbligo discriminatorio e spaventata da cosa sta succedendo. Persone non tutte contrarie al vaccino, ma tutte contro il green pass. Chi vuole vaccinarsi lo deve poter fare e in sicurezza, ovvero non in capannoni tipo carro bestiame e chi non vuole deve avere la possibilità di di non farlo”.