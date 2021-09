No green pass, nessuna protesta alla stazione centrale di Lamezia

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nessuna manifestazione di protesta alla stazione centrale di Lamezia contro l’impiego del green pass, da oggi obbligatorio.

LAMEZIA. Il cosiddetto ‘popolo pacifico’ contrario alla certificazione verde aveva annunciato un’iniziativa di protesta allo scalo ferroviario lametino.

Manifestazione in linea con tante altre previste in tutta Italia da nord a sud.

Invece il popolo dei manifestanti non si è visto: nessun esponente del movimento ‘no green pass’ si è recato in stazione per esprimere il suo dissenso con le nuove regole che l’esecutivo nazionale ha stabilito per affrontare al meglio la crisi pandemica.

Il traffico dei treni in arrivo e in partenza è stato del tutto regolare. Fin dalla mattinata di oggi la stazione è stata presidiata dalle forze di polizia che non hanno registrato nulla di anomalo.

Tutto regolare anche all’aeroporto internazionale di Sant’Eufemia Lamezia dove è in pieno svolgimento il rientro dalle ferie da parte di migliaia di turisti che hanno trascorso le loro vacanze nella nostra regione. Anche allo scalo aeroportuale le partenze stanno procedendo senza problemi di sorta. Red.