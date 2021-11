No greenpass, Italexit consegna alla Camera le firme della petizione

Italexit per l’Italia, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone che si batte per l’uscita dell’Italia della UE e che ha fatto propria l’istanza di dissenso contro il vergognoso obbligo di green pass proveniente da milioni di persone, consegnerà il prossimo 16 novembre al Parlamento italiano le migliaia di firme raccolte nelle settimane scorse ai NoGreenPass Day in tutta Italia

Comunicato Stampa

La consegna ufficiale delle firme sarà accompagnata da un piccolo flash mob alle ore 15 dello stesso giorno, in presenza di Gianluigi Paragone, dei Coordinatori Regionali e dei militanti di Italexit, che verrà trasmesso in diretta sui nostri canali social nazionali e regionali.

E’ un momento estremamente delicato in cui il Decreto Legge n.127/2021 cosiddetto “super greenpass” passerà nei due rami del Parlamento per la conversione in Legge.

Riteniamo pertanto necessario far pervenire ufficialmente la voce di migliaia di persone che hanno espresso la loro contrarietà al provvedimento più vergognoso della storia della Repubblica Italiana firmando la nostra petizione, a sostegno di questa lotta per la dignità della persona e per i nostri diritti.

Coordinamento Italexit con Paragone – Calabria