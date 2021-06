Nocera Terinese. Circolo Gramsci: “I commissari consentano lo svolgimento della fiera patronale”

Il neonato circolo Gramsci PRC di Nocera Terinese lancia un appello ai commissari prefettizi che guidano l’ente comunale perchè si possa svolgere la tradizionale fiera patronale di San Giovanni Battista.

NOCERA TERINESE. Nota stampa Circolo Gramsci PRC: “Dal 15 giugno il governo ha consentito lo svolgimento di sagre fiere mercati, naturalmente nella piena osservanza delle disposizioni anti-Covid. Non si comprende dunque perché a Nocera non possa svolgersi la fiera di San Giovanni Battista. Si tratta non solo di un evento atteso dalla tradizione ma soprattutto della possibilità di dare un po’ di ossigeno al tessuto economico del centro storico ormai in cronica sofferenza.

Dappertutto sentiamo parlare di ripartenza e non ci sembra corretto che a Nocera non sia stata neanche contemplata la possibilità di poter realizzare la manifestazione fieristica. Chiediamo dunque ai commissari prefettizi la possibilità di un ripensamento e magari di un incontro. Si potrebbero trovare insieme le condizioni anche collaborative grazie a dei cittadini volontari che potrebbero occuparsi dei controlli previsti. Abbiamo sentito le lamentele di molti operatori del commercio per la terribile crisi economica che li ha colpiti.

La caduta dell’amministrazione comunale non può e non deve essere pagata in questi termini dalla popolazione. Se fosse vero che la commissione prefettizia non intende ‘assumersi la responsabilità’ sarebbe circostanza grave ed inconcepibile. Chiunque abbia ruolo di governo deve assumersi la responsabilità della vita sociale ed economica della comunità. Confidiamo dunque in un ripensamento e chiediamo un confronto su questi ed altri temi con i commissari prefettizi che al momento governano il comune di Nocera Terinese”.