Nocera Terinese, prima edizione del Premio Ligea d’oro Giornalismo e Comunicazione

È in programma per domenica 22 agosto alle 19 la prima edizione del Premio Ligea D’oro Giornalismo e Comunicazione, realizzato dalla Rambaldi Promotions con la direzione artistica di Giuseppe Lombardi, come ultimo appuntamento di Nuceria : Arte, Musica Suggestione 2021.

NOCERA TERINESE. “La chiave di lettura della creazione di questo premio – ci anticipa Lombardi – sta nel aver voluto dare merito ed opportuna sottolineatura ad una intera classe professionale che ha nella verità dei fatti la sua mission quotidiana ; la pandemia inoltre ha messo in risalto ancor di più la necessaria opera dei giornalisti e del mondo della comunicazione, che ha saputo tenere infomati i cittadini, facendo da filtro tra speculazioni e strumentalizzazioni. Solo per citare uno tra i tanti importanti impegni dell’informazione giornalistica”.

La manifestazione vedrà la premiazione di due grandi firme del giornalismo regionale e di una intera redazione che ha saputo nel tempo conquistare credibilità e numeri importanti. La selezione è avvenuta tra tanti nominativi che affollano la lunga lista dei giornalisti, e la scelta è ricaduta sui prossimi premiandi per varie motivazioni : costanza nel tracciare le linee di buona condotta giornalistica, mantenendo fede a quell’etica che distingue l’intera categoria ; il perseverare nel raccontare la cronaca di fatti ed accadimenti, nel modo più limpido possibile, senza condizionamenti di sorta ; ed infine per la passione che muove il quotidiano impegno dei giornalisti pronti al ritiro della Ligea d’oro.

“Nuceria 2021 non poteva non concludersi con un evento di caratura, con personalità di rango – chiosa Daniela Rambaldi, presidente della Rambaldi Promotions – attenti come siamo nel selezionare le attività da svolgere e la qualità da apportare negli incarichi che ci vengono assegnati “. La serata di premiazione è prevista per domenica 22 agosto alle 19 tra le mura dell’antico Convento dei Cappuccini di Nocera Terinese, ove saranno osservate come da prassi, le norme No-Covid, con ingressi contingentati e distanziamenti necessari, con conseguente restrizione di posti.

Non rimane che attendere che Ligea sveli i nominativi dei prescelti e torni a gettarsi in mare, come il mito ricorda, sintomo che i premiati sono realmente indenni nel loro passaggio.