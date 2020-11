Nocera Terinese. Sospese le lezioni in presenza in tutte le scuole

Il sindaco di Nocera Terinese, Antonio Albi, ha disposto la sospensione temporanea di tutte le attività didattiche

La disposizione si è resa necessaria a causa della positività di uno dei genitori di un alunno frequentante l’Istituto Comprensivo “Falerna – Nocera Terinese”.

Le lezioni in presenza saranno sospese fino a quando l’Asp, contattato ripetutamente dal Comune, non fornirà in maniera ufficiale indicazioni sulla vicenda.