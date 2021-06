Noi ci siamo! Avviato forum giovani PD, consegnate simbolicamente le chiavi del partito

Si è riunito ieri, per la prima volta, il Forum dei giovani del PD lametino presso la sede del partito nella storica Piazza D’Armi

Comunicato Stampa

Dopo una breve introduzione del suo portavoce, Antonio Pandolfo, nel quale sono stati trattati temi e questioni da discutere e portare sul territorio nei prossimi mesi, il confronto si è aperto ai contributi, copiosi e appassionati.

Dall’affermazione del nuovo diritto sociale alla connessione e alla disponibilità di device per tutti e soprattutto per le fasce meno abbienti, alla necessità di rivendicare il proprio ruolo in Città a partire dalle tematiche rilevanti per i giovani, come Dote 18, proposta da poco avanzata dal PD nazionale, che vede l’esigenza dei giovanissimi appena usciti dalla Scuola di essere supportati dallo Stato nel perseguire i propri sogni ed i propri obiettivi, il suo cuore

pulsante e la sua mission profonda, o ancora l’esigenza di mobilitarsi e testimoniare, anche a queste latitudini, a favore di Patrick George Zaki, tema discusso e profondamente sentito per rivendicare sempre la libertà di opinione e opposizione politica in qualsiasi Paese del mondo, i temi e i progetti sul Tavolo sono stati molti. Ambiziosi soprattutto in termini di qualità e di contenuto. Ci si è espressi, infatti, a favore di un’azione sul territorio che rimetta al centro la politica nel senso più operativo del termine e nel suo significato etimologico: arte di governare.

Un altro nodo emerso con chiarezza è la distanza dei giovani, che sono una fascia enorme di persone che va dai 15 ai 35 anni con esigenze profondamente eterogenee tra loro, ai partiti in generale e quindi anche al PD. In tal senso è emersa la necessità di discutere di questioni di loro interesse, differenziandoli per età ed esigenze, e con linguaggi e strumenti rinnovati, rispetto a quelli usualmente utilizzati a livello locale dai partiti, che siano ripensati a partire proprio da loro: la loro passione, il loro slancio, la loro enorme capacità di essere e diventare centro di azioni virtuose, spesso aldilà di ciò che si coglie, sono il futuro del Paese che il PD ha l’aspirazione di coinvolgere e convogliare.

Orientamento al contenuto ed alla qualità a partire dall’ascolto; necessità di ripensare gli strumenti per raggiungerli; allargamento: questi gli obiettivi del Forum dei giovani del PD lametino.

La consegna delle chiavi da parte del coordinatore cittadino Franco Lucia a una ragazza presente, tra i tanti altri, ha voluto segnare non solo simbolicamente ma anche concretamente questa forte intenzione di mettere i giovani al centro del progetto di rilancio del PD a Lamezia, manifestata unanimemente da tutto il gruppo dirigente presente, compresi i componenti della segreteria provinciale, Annita Vitale e Lidia Vescio.