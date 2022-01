Nomina Commissario Asp Lazzaro, Furgiuele: una grande professionalità dopo anni bui

Esprimo il mio personale compiacimento per la nomina del Dott. Ilario Lazzaro a commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro

Comunicato Stampa

La scelta operata dal Presidente Roberto Occhiuto è ricaduta infatti su una professionalità di indubbio valore morale e professionale, che potrà restituire all’Asp funzionalità, efficienza e, soprattutto, aderenza a quelle che sono le istanze pressanti dei cittadini e degli operatori sanitari.

D’altronde, durante il periodo gestito dalla terna commissariale avevo più volte invocato, anche con atti parlamentari, un cambiamento di rotta, in considerazione anche dello scollamento drammatico di quell’organismo freddo e burocratico dalla viva carne dei problemi e dei bisogni delle persone.

Sono pertanto convinto, conoscendo bene le qualità di Ilario Lazzaro, che egli saprà umanizzare il rapporto tra Asp e territori di competenza valorizzando le professionalità esistenti e arricchendo di nuovi contributi reparti e strutture che attendono da fin troppo tempo energie fresche.

A Lazzaro i miei più fervidi auguri di buon lavoro, in attesa di poterlo incontrare per conoscerne nel dettaglio programmi e intendimenti, specie per quanto concerne l’ospedale di Lamezia, che dovrà adesso riprendersi ruolo e centralità svilite e umiliate negli ultimi anni.

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier