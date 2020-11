Non può avvicinare ex ma l’aggredisce per portare via figlio

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo la denuncia di una donna

CORIGLIANO ROSSANO. Avrebbe dovuto stare lontano dall’ex compagna, dalla quale ha avuto un figlio, perché, dal dicembre scorso, gli era stato notificato un divieto di avvicinamento per violenza e atti persecutori, ma l’ha fermata e strattonata per portarle via il bambino.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano, in esecuzione di una misura cautelare aggravata in carcere per violenza e atti persecutori. L’uomo, nei giorni scorsi, ha avvicinato l’ex compagna e ha tentato di portarle via il figlio con la forza.

Al suo rifiuto l’uomo l’ha picchiata fino a quando non è intervenuto l’attuale compagno della donna, aggredito anche lui dal 43enne.

Le vittime hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri, i quali si sono avvalsi anche delle testimonianze di quanti erano presenti nel momento del fatto.

Da qui l’aggravamento della misura per l’uomo, che è stato portato nel carcere di Castrovillari (ANSA).