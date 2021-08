Notte San Lorenzo 2021, stelle cadenti: quando e come vederle

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Quest’anno, grazie a una luna poco luminosa, lo spettacolo sarà intenso soprattutto nelle notti 12-13 agosto

Stelle cadenti in arrivo. Una delle notti estive più attese dell’anno è arrivata: oggi è infatti 10 agosto, San Lorenzo, giorno in cui tutti – naso all’insù – cercano di vedere il maggior numero di stelle cadenti per esprimere il maggior numero di desideri.

Le Perseidi, chiamate anche ‘Lacrime di San Lorenzo’, sono una pioggia meteorica periodica.

E’ importante sapere che, anche se si attende la notte del 10 agosto per assistere a questo evento, solitamente il picco di attività di questa pioggia ha luogo attorno alla giornata del 12 agosto ricorda l’Unione astrofili italiani.

Quest’anno, prive o quasi del disturbo lunare, le stelle cadenti saranno ben visibili soprattutto nelle notti 12-13 agosto.

Il 2021 è dunque un anno favorevole per studiare le Perseidi, grazie alla Luna Nuova entrata l’8 agosto, poco prima della maggior frequenza.