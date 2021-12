Nucifero (Patto Sociale): governo fornisca scuole di mascherine FFP2

L’avvocato Fernando Nucifero, referente istruzione del movimento lametino Patto Sociale, che annovera tra i suoi fondatori l’avvocato Giancarlo Nicotera, si sofferma sugli ultimi provvedimenti governativi diretti a garantire la scuola in presenza ed evitare l’allungamento delle vacanze

«Il Covid 19 – esordisce l’esponente lametino – sembra non fermarsi con incrementi giornalieri dei contagi dovuti soprattutto alla variante Omicron. Circostanza che preoccupa il mondo della scuola e che da più parti ha paventato il rischio di un ritorno, dopo le vacanze natalizie, alla didattica a distanza».

«Una condizione – rimarca il referente istruzione di Patto Sociale – assolutamente da evitare nell’interesse della collettività ovviamente con le dovute precauzioni per fronteggiare la pandemia. La scuola in presenza, infatti, ha un’importanza fondamentale per la crescita globale dei ragazzi rappresentando il luogo in cui albergano relazione e socialità e in cui si formano rapporti interpersonali che consentono di apprendere stando insieme vivendo le dinamiche di gruppo».

«Ed è proprio per tentare di scongiurare il pericolo della didattica a distanza – continua Nucifero- che la squadra Governativa nel decreto festività ha adottato degli accorgimenti ad hoc per il contenimento della diffusione dell’epidemia nel mondo della scuola. Tali regole prevedono, tra le altre, il piano screening per il tracciamento dei positivi a scuola nonché la fornitura da parte della struttura commissariale delle mascherine FFp2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti dove ci sono alunni esentati dall’utilizzo dei dispositivi di protezione».

«Indubbiamente – sottolinea l’avvocato Nucifero -si tratta di provvedimenti ragionevoli e di buon senso che dovrebbero consentire di tenere sotto stretto controllo l’andamento del virus permettendo la prosecuzione in presenza dell’attività didattica. È, tuttavia, opinabile la scelta di limitare l’erogazione gratuita delle mascherine FFP2 e FFP3 ai soli soggetti coinvolti nel decreto ritenendo che esse debbano essere disponibili per tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado. Non sarebbe, infatti, appropriato che ogni giorno gli esclusi debbano comprare di tasca propria i dispositivi di protezione individuale appartenenti alla categoria FFP andando incontro a lungo termine a costi abbastanza sostenuti. È, pertanto, auspicabile – conclude – un ravvedimento in tal senso».