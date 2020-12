Nuova variante Covid, Di Maio: “Stop voli con Gran Bretagna”

Stop ai voli con la Gran Bretagna

A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia.

La stessa decisione è stata assunta anche da Paesi Bassi e Belgio. La Francia sta valutando un provvedimento analogo.

Poi l’annuncio con la conferma del ministro su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus.

Come Governo – afferma – abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Il blocco dei voli dall’Italia con la Gran Bretagna dovrebbe partire sin da subito. A partire dalle prossime ore saranno dunque sospesi.