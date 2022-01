I nuovi lavori dell’era digitale

Quali sono le principali possibilità lavorative nate con la diffusione della rete? Ecco un viaggio alla scoperta delle nuove occupazioni dell’era digitale

L’era digitale ha creato nuove professioni, portando nuova linfa vitale a un comparto spesso in sofferenza. L’invenzione della rete Internet ha ampliato le possibilità occupazionali, creando nuovi percorsi di studio e nuove carriere per i giovani e meno giovani.

Ecco i nuovi principali sbocchi occupazionali creati dalla diffusione del web.

Esperti in Comunicazione digitale

Le figure professionali che lavorano nel campo della comunicazione in rete sono sempre più richieste. La Regione Calabria, ad esempio, ha di recente indetto un concorso per la ricerca di specialisti della comunicazione, da inserire nei Centri per l’impiego del territorio.

Gli internauti hanno bisogno di essere guidati tra i siti web e le pagine social, importanti punti di contatto, necessari a convincere gli utenti a scegliere un determinato servizio o prodotto.

Game designer

La crescente domanda di giochi online ha fatto nascere la figura del game designer. Si tratta di un professionista che sa combinare capacità di creare grafiche accattivanti a una user experience semplice e intuitiva. Dal suo lavoro prende vita, ad esempio, la magia delle slot machine, disponibili in numerosi temi, come il gettonatissimo Sherlock’s Casebook.

Assistente virtuale

Tra le nuove professioni spicca quella dell’assistente virtuale, che si occupa per conto di un’azienda di svolgere mansioni di segreteria o di amministrazione. Tra i possibili compiti, c’è quello di rispondere alle eventuali domande da parte degli utenti in tempo reale, attraverso la live chat.

SEO Specialist

Un’altra occupazione di spicco negli ultimi tempi è il SEO Specialist. Il suo lavoro consiste nel creare un ponte tra motori di ricerca, come Google o Bing, e utenti del web. L’obiettivo del suo operato è permettere alle pagine web dei suoi clienti di collocarsi nelle prime posizioni delle SERP (o pagine di ricerca), di modo da essere più facilmente trovate dagli internauti.

Influencer

I nuovi VIP dell’era digitale si chiamano influencer. Sono persone che nelle loro pagine social hanno migliaia di fan che li seguono. Hanno saputo conquistarsi simpatia e fiducia, grazie alle loro competenze, alla loro fantasia e al personale modo di porsi con la loro audience. Con i loro contenuti riescono letteralmente a influenzare il parere dei loro follower e a dettare tendenze.

Venditori online

La rete ha permesso l’apertura di negozi in rete sempre disponibili. Si chiamano eCommerce e tra le loro pagine si trova davvero di tutto. Dalla propria abitazione con un semplice click è possibile acquistare i prodotti di cui si ha bisogno. Col sistema del dropshipping, i venditori si occupano della vendita di oggetti di terzi, senza la necessità di possedere un magazzino.

Conclusioni

La rete ha creato nuovi ambiti occupazionali. Il mondo del lavoro ha così potuto beneficiare di nuova linfa vitale e di nuove opportunità, permettendo a tante persone di lavorare in un settore estremamente florido e ricco di possibilità.