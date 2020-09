Nuovo Cdu Lamezia: buon anno scolastico a tutti

Sicuramente sarà un anno scolastico difficile ma, indubbiamente, saremo più preparati ad affrontare le problematicità rispetto all’anno precedente

Comunicato Stampa

Un augurio particolare va rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, affinché le scuole non siano solo un luogo di apprendimento e di studio, ma possano essere un luogo di crescita e di apprendimento a 360°. Un luogo concreto, ma magico, dove ognuno può esprimere i propri talenti e mettersi in gioco sino in fondo.

Un augurio particolare va rivolto a tutti i ragazzi speciali che, probabilmente, sono stati i più penalizzati dallo scorso lockdown.

Un augurio a tutto il personale docente che possa lavorare con tranquillità e trasmettere il proprio sapere con l’esempio e la passione che ogni docente ha.

Un altro augurio va indirizzato ai genitori affinchè riescano a trasmettere serenità e fiducia ai propri figli, in modo da fargli vivere serenamente il periodo che passeranno a scuola, e li aiutino a mettere in pratica i giusti comportamenti da tenere sia all’interno della scuola che fuori da essa.

Un augurio e un ringraziamento va al personale scolastico, ATA, perché loro quest’anno hanno avuto e continueranno ad avere un compito più complesso, ma fondamentale ed indispensabile. Senza di loro e delle loro prestazioni, nessuna scuola sarebbe riuscita ad aprire e a svolgere l’anno scolastico in modo regolare.

Infine, ma non certo per ultimi, l’augurio va rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici che da marzo in poi hanno avuto l’onere di svolgere un ruolo complesso, diverso, faticoso, massacrante e pieno zeppo di continui aggiornamenti. Avranno un anno ancora più difficile e pieno di responsabilità, ma con umanità, tranquillità e professionalità potranno portare avanti il loro compito e far sì che tutto l’ambiente scolastico possa avvalersi del frutto di questo impegno.

Sarà un anno certamente pieno di alti e bassi, con momenti positivi e negativi e tutti dovranno remare nella stessa direzione e in sintonia per avere i risultati desiderati.

L’augurio più grande è quello che rivolgiamo all’istituzione Scuola, che continui ad essere il luogo di conoscenza, apprendimento, inclusione, solidarietà, moralità, tolleranza e di ogni altra esperienza di crescita.

Infine, un appello e l’ennesimo augurio va alla politica, perché quest’anno, molto più degli anni precedenti, possa essere la parte attiva e la “realizzatrice” di questi auguri e speranze, perché siamo convinti che molto c’è da fare nelle scuole italiane e solo la politica con la “P” maiuscola può far realizzare i sogni e le aspettative del mondo della scuola.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca