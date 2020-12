Nuovo CDU: Lamezia deve partecipare alle nuove elezioni provinciali

Da quando è entrata in vigore la legge che “abolisce le province” e da solo la possibilità ai Sindaci e ai consiglieri di ogni comunali di votare e far votare i propri rappresentanti, Lamezia non ha avuto “fortuna”

Comunicato Stampa

Nell’attuale legislatura, i sopradetti erano stati chiamati ad eleggere il consiglio provinciale, ma il comune di Lamezia Terme non ha potuto votare perché in quel momento il comune era sciolto e, quindi, non avendo Sindaco e consiglieri comunali in carica, non hanno potuto svolgere tale mandato e non abbiamo avuto rappresentanti all’interno del consiglio.

Per legge nella passata votazione, data la mancanza di Lamezia e vista la nuova valenza del voto dei consiglieri comunali di Catanzaro, gli stessi hanno decretato quasi per intero il nuovo consiglio provinciale. Durante i pochi giorni in cui il Sindaco e il consiglio comunale di Lamezia sono stati reintegrati, noi del Nuovo CDU, avevamo fatto richiesta di ripetere le elezioni provinciali, e sia pur essendo una richiesta logica e legittima, nessuno ci ha ascoltato. Oggi ci troviamo quasi nelle stesse condizioni.

Un consiglio comunale sospeso in attesa che a Lamezia si voti nuovamente in 4 sezioni e le elezioni del consiglio provinciale alle porte. Se la situazione al nostro comune persiste, si verificherà la stessa situazione. Di nuovo Lamezia non potrà votare e non avrà rappresentanti e Catanzaro la farà di nuovo da padrona.

Lungi da noi fare questa richiesta per campanilismo, ma la nostra è una richiesta legittima, ponderata e che tiene in considerazione un territorio di 70.000 abitanti che ormai da troppo tempo è trascurato e martoriato.

A Cosenza hanno già stabilito la data delle prossime elezioni per il 7 febbraio e non vorremmo che anche a Catanzaro sia confermata la stessa o giù di lì. In quella data, probabilmente, il comune di Lamezia non avrà ancora espletato le operazioni di voto delle 4 sezioni in discussione e, quindi, non potrà esserci il nuovo consiglio comunale. I tempi del rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro possono essere ancora posticipati, anzi lo chiediamo e lo pretendiamo per poter esercitare anche noi il nostro diritto. Non vorremmo essere penalizzati anche in questo.

Lo chiediamo a gran voce e ci associamo a tutti coloro che la pensano come noi, che vogliono far posticipare le nuove elezioni provinciali e che si svolgano prima possibile, ma solo dopo aver proclamato il consiglio comunale di Lamezia Terme.

Lo chiediamo in modo diretto al Presidente della provincia di Catanzaro in carica e all’intero consiglio, ma auspichiamo che si facciano carico di questo impegno tutte le forze politiche, rappresentanti del territorio nelle istituzioni perché questo nostro diritto non sia calpestato ancora una volta. Anche tutti coloro che dichiarano di amare Lamezia e per questo hanno giustamente fatto ricorso, con lo stesso impegno e la stessa forza si impegnino per dimostrare che, pur non avendo interessi personali o di partito, si adoperano per il bene di Lamezia.

Saremmo curiosi di sapere con quali considerevoli fondi si procederà nell’ulteriore ricorso, ma tutti hanno il diritto di ribellarsi se ritengono che i propri diritti siano stati calpestati, però questo ulteriore ricorso al Consiglio di Stato blocca il diritto di 69000 cittadini, che non li hanno votati, di avere rappresentanti alla provincia.

Non vorremmo che l’eccessivo amore verso la verità e Lamezia non sia altro che un aiuto a Catanzaro per decidere il nuovo consiglio Provinciale a discapito proprio della nostra città e del nostro territorio. Non vorremmo dover dire che, a causa dell’impegno di qualche “lametino deluso e il suo disimpegno per Lamezia”, Catanzaro ci ha rubato la possibilità di voto, perché in questo caso Catanzaro non avrà colpa.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca