Nuovo Cdu: programmiamo la nuova fiera agricola 2.0

Una volta c’era la “Fiera Agricola” giunta alla 47° edizione ed oggi non c’è più

Comunicato Stampa

La fiera agricola non era solo tradizione, ma era un momento di aggregazione, confronto, innovazione, esposizione, vendita ed acquisti con vantaggi economici diretti ed indiretti per tutto il territorio. Nei giorni della fiera, la città veniva inondata di visitatori da tutta la regione che incrementavano anche l’economia del paese.

Gli espositori del settore agricolo, portavano, vendevano ed acquistavano prodotti, strumenti, prendevano contezza di nuove tecnologie, innovazioni e di nuove opportunità e seguivano convegni che giovavano al settore agroalimentare. Poi, via via, questa manifestazione è andata scemando ed oggi la fiera agricola ci manca.

Non vogliamo continuare con i ricordi e con i racconti del passato, tanto meno vogliamo elencare i motivi che l’hanno fatta scomparire. Nemmeno vogliamo riproporre una fiera agricola in questo periodo di Covid, ma vogliamo parlarne.

Siamo convinti che, oggi, una fiera agricola impostata come le ultime edizioni non avrebbe senso e non vogliamo rincorrere la 48° fiera tanto meno essere di alternativa alla fiera virtuale online degli ultimi 2 anni, ma vogliamo proporre all’amministrazione comunale di programmare, sin da subito, per il futuro e realizzare delle “fiere Lamezia 2.0” (come si usa chiamarle ora) con vere innovazioni, opportunità ed aiuti concreti agli imprenditori agricoli dei tanti settori e agli altri imprenditori della zona.

Quindi, partendo dai classici giorni della fiera agricola, fine gennaio – inizio febbraio, collocata come da tradizione, nello stesso posto da sempre, si potrebbe ampliare e integrare l’offerta con fiere magari itineranti nel comune, interessando settori produttivi diversi e vari. Quindi, si dovrebbero e si potrebbero organizzare più fiere ed eventi durante lo stesso anno. Siamo certi che tanti imprenditori, locali e non, sposerebbero in pieno tale scelta ed iniziativa.

Le idee, i contenuti e la voglia di fare ci sono. Ma, secondo noi, deve essere l’ente comunale al centro dell’organizzazione con risorse economiche da ricercare e programmare. Anche tanti privati si aggregherebbero facilmente e con interesse a questa proposta. Se si vuole fare il salto di qualità, anche in questi settori, bisogna programmare, trovare finanziamenti e un direttivo capace, esperto e motivato per portare avanti tale iniziativa.

Tali finanziamenti saranno necessari per l’avvio dell’ente che poi si potrà reggere economicamente grazie alle proprie attività.

Le idee ci sono, la volontà degli imprenditori agricoli e degli altri settori è sempre presente e necessaria, il settore agricolo ne ha particolarmente bisogno e noi non vogliamo più far parte del gruppo di quelle persone che dice “una volta c’era la fiera agricola”, ma vogliamo essere propositivi, innovativi e non piangerci addosso.

Sin da subito, comunque appena la pandemia lo permetterà, bisognerà programmare la “Nuova fiera a Lamezia Terme” per non ridurci all’ultimo momento e non dover vivere anche il prossimo anno di ricordi.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca