Nuovo Cdu: Spirlì candida Lamezia per la raccolta della spazzatura

Lamezia può essere il centro di raccolta della spazzatura di tutta la Calabria

Il Presidente f.f. della Regione, Spirlì, con un’ordinanza di qualche giorno fa, ha deciso così.

Sicuramente ha fatto questa scelta perché ci troviamo in una situazione critica e viene accompagnata da una relazione specifica che ha portato a tale scelta ma, ci chiediamo, quante lamentele e quante richieste correlate da relazioni gli sono giunte per intervenire e risolvere i problemi della sanità lametina e non è intervenuto?

Mancanza di medici, strutture vuote senza essere considerate, chiusura di reparti, mancanza di vaccini, tamponi e di “sanità” a Lamezia sono argomenti che la popolazione, le associazioni e in tanti comunicano giornalmente e, purtroppo, dalla Regione nessuno si è dimostrato così celere ed efficace come invece è stato fatto per il concentramento della spazzatura a Lamezia! Due pesi e due misure. Bisognerebbe intervenire sempre, subito, su argomenti così importanti.

Ogni tanto potrebbero “accontentare” anche i lametini.

Sullo stoccaggio dei rifiuti in Calabria si dovrebbe fare un discorso molto più ampio e sicuramente, programmandolo a lungo termine, si potrebbe risolvere gran parte di questo problema. Non è possibile che Lamezia sia la pattumiera della Calabria perché gli altri territori non hanno programmato in tempo.

Le discariche devono rispondere ad una esigenza locale o territoriale e non regionale o addirittura nazionale come è avvenuto già in passato quando sono arrivati rifiuti anche dalla Campania.

Attendiamo un rapido ripensamento per quanto riguarda la convergenza della spazzatura nel sito di Lamezia Terme, mentre speriamo in un cambio di passo per risolvere i problemi della sanità calabrese e lametina in particolare.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca