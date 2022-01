Nuovo DPCM: ecco i negozi dove si potrà entrare senza Green pass

Dal 1° febbraio si potrà accedere senza green pass base solo nelle seguenti attività commerciali

Generi alimentari e supermercati

Tutti i negozi alimentari avranno ingresso libero. L’elenco dei negozi in cui non è necessaria la certificazione Covid comprende, nel dettaglio:

– Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari).

In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato. Ma in questi negozi si potranno comprare soltanto i prodotti essenziali.

– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Animali

– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Farmacie, prodotti sanitari, ottici

– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

– Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Combustibili

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

ATTENZIONE

Nei negozi che vendono diversi prodotti si potrà acquistare senza certificazione soltanto quello che è compreso nella lista delle esenzioni.

Ad esempio, nei supermercati chi non ha il green pass base potrà comprare soltanto il cibo e non altri prodotti.

Sarà, inoltre, obbligatorio esibire il green pass anche in banche, Poste e uffici aperti al pubblico, a meno che non ci sia un’urgenza.

Ad esempio una denuncia da presentare, oppure un’operazione indifferibile.