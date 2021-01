Olimpia Torball in finale di Coppa Italia, il plauso del sindaco di Rende

Olympia in finale di Coppia Italia: la squadra rendese di torball ha raggiunto il prestigioso traguardo a soli due anni dalla sua costituzione

Soddisfatto il sindaco Marcello Manna: “abbiamo visto nascere l’Olympia cercando di supportare i ragazzi nel migliore dei modi. L’entusiasmo e l’impegno con cui è stato raggiunto questo risultato è orgoglio per tutta la città di Rende”.

“Abbiamo avviato una serie di progetti con l’Uici a cui ci lega un rapporto sinergico.

Crediamo fortemente nel costruire una città inclusiva, senza barriere architettoniche, dove qualsiasi disabilità sia vista come ricchezza e non impedimento.

La lezione che i ragazzi dell’Olympia ci danno è proprio questa: la costanza e la perseveranza, il vedere oltre ripagano sempre”, ha aggiunto il primo cittadino.

Il consigliere Giovanni Gagliardi, fresco della nomina di delega allo sport ha poi auspicato che: “sia accolta l’istanza di svolgere la finale del prossimo 15 e 16 maggio a Rende nel nostro Palazzetto dello Sport: sarebbe un evento di grande spessore il quale, non abbiamo dubbi, darebbe grande lustro alla nostra città”

“Ricordiamo di supportare la nostra squadra e seguirci sulle nostre pagine social: Olympia polisportiva per Facebook e Olympia_polisportiva per Instagram”, ha infine sottolineato Giovanni Bilotti che ha aggiunto: “siamo lieti che l’amministrazione Manna ci appoggi. Per noi è importante sentire l’abbraccio della città e aspirare a risultati sempre migliori”.