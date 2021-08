Olivadese (Girifalco): lasciamo la Lega, ma restiamo a sostegno di Roberto Occhiuto

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il mio impegno politico con la Lega finisce qui

Comunicato Stampa

È una decisione meditata e convinta, condivisa dall’intero Direttivo di Girifalco. Resteremo nell’alleanza di centrodestra e continueremo a svolgere con l’energia e l’entusiasmo di sempre un’azione politica volta al rafforzamento e allo sviluppo del territorio. Per le prossime elezioni regionali saremo al fianco dell’on. Roberto Occhiuto, candidato presidente.

Abbiamo vissuto un percorso politico esaltante che avrebbe meritato, però, la massima valorizzazione di Catanzaro e della sua provincia, rispettandone anche le autonome e legittime scelte.

Non è nostra abitudine usare toni polemici, per cui auguriamo un grande futuro ad ogni espressione di un centrodestra che oggi, proprio nella scelta dell’on. Roberto Occhiuto a candidato Presidente della Regione Calabria, ha una straordinaria occasione di rilancio programmatico, progettuale e di governo.

È quanto afferma Vincenzo Olivadese, consigliere comunale di Girifalco (Catanzaro), concordemente con tutti i membri del Direttivo cittadino.

«Ci faremo sentire nei prossimi giorni – prosegue Vincenzo Olivadese – per rendere note all’opinione pubblica le scelte politiche che matureremo sempre contraddistinte dalla passione viscerale per la nostra terra, per la Calabria, per il Mezzogiorno. La provincia di Catanzaro e il Capoluogo calabrese hanno il sacrosanto diritto, per la grande e nobile storia che hanno alle spalle, di svolgere un ruolo primario nell’ambito politico regionale, nonché di potersi autodeterminare senza vincoli, sottovalutazioni o veti di sorta. Siamo liberi e continueremo a essere liberi. Abbiamo già comunicato la nostra scelta al Sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, e al vice sindaco, Alessia Burdino, confermando loro il nostro pieno appoggio per un’azione amministrativa sempre più efficace e volta, com’è prassi consolidata, all’esclusivo bene della collettività».