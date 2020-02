L’omaggio alla Sacal Gh e ai suoi lavoratori

A seguito del processo di ri-certificazione, l’Enac, ha consegnato ai rappresentati di Sacal Ground handling (Sgh) il certificato di idoneità n. 347 per prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, pertanto, la Sacal Gh può continuare ad operare per i prossimi 5 anni

Comunicato Stampa

Lo comunica, in una nota la società di gestione degli scali aeroportuali calabresi. La certificazione Enac ha rilevato come Sacal Gh, in funzione dal 2016, ha realizzato notevoli progressi operativi, garantendo il rinnovo della certificazione.

Il presidente De Felice, ha colto l’occasione per complimentarsi con il personale Gh per i risultati raggiunti e per quelli ancora da raggiungere nei prossimi anni.

Applaudiamo alla dichiarazione del presidente che ha elogiato, finalmente, i dipendenti della GH per il loro impegno e per le loro capacità d’azione sul sedime aeroportuale in termini di funzionalità e assistenza servizi.

Sui lavoratori GH, come del resto per tutta la base, non abbiamo mai avuto dubbi sulla loro spiccata professionalità, fattore che noi evidenziamo da anni sostenendo che se la struttura e la geografia settoriale lametina funziona, lo deve soprattutto all’impegno di queste figure il cui valore è un patrimonio della società, in particolar modo riferentesi alla GH, su cui esistevano dubbi sulla possibile continuità operativa, tanto da paragonarla ad una scatola cinese piena di nebbia e di debiti.

Il presidente, purtroppo, si accorge solo adesso di avere come dipendenti GH persone capaci di gestirsi e gestire un servizio che si muove in h24, concretizzato con ogni situazione, superando le difficoltà.

Un giusto riconoscimento che arriva dopo circa due anni, come dice un proverbio, “meglio tardi che mai”, noi, come organismo sindacale, aggiungiamo “avanti così” dimostrando, una volta di più, capacità e attaccamento e ci auguriamo che l’intervento del Dr. De Felice non resti soltanto parole “d’occasione” ma siano una continuità.