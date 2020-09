Oms: “No al saluto con gomito, meglio mano sul cuore”

Niente abbracci, ma nemmeno il saluto con il gomito

Il monito arriva dal direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che rilanciando un tweet ha ricordato la sua raccomandazione del marzo scorso di evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. Meglio, piuttosto, salutarsi mettendo la mano sul cuore.

“Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altra persona. A me piace mettere una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni”, aveva scritto il direttore dell’Oms in un tweet del marzo scorso.

“La mano sul cuore è un bel modo per salutare i tuoi amici, colleghi, vicini durante Covid-19, ma soprattutto per proteggere te stesso e gli altri dal coronavirus”, aveva aggiunto in un altro tweet il dottor Tedros.

“L’Oms sconsiglia di salutare con il gomito – scrive sul social l’economista Diana Ortega in un messaggio ritwittato da Ghebreyesus – meglio mettere la mano sul cuore”.

Un consiglio per rispettare la distanza e ridurre il rischio di contagio, ricorda la Ortega.