Agli operatori sanitari dell’ospedale di Lamezia: grazie per tutto quello che fate

Giunga il nostro pensiero sincero ai nostri cari operatori, soprattutto quelli che in questo momento sono ammalati

Per quelli che sono in servizio; affetto, vicinanza, comprensione, consapevoli dei rischi che correte.

Vi diciamo grazie per la disponibilità che nonostante tutto dimostrate per i “fratelli infermi”. Tutto questo rappresenta una donazione totale e per questo non possiamo che essere riconoscenti.

Siamo consapevoli della debolezza e del senso di impotenza che ormai da tanto state sperimentando, come anche della stanchezza, delle paure e del senso di smarrimento!

Quello che ci sostiene, quello che deve sostenere tutti noi, è il sapere che la vita passa attraverso le vostre mani.

Preoccupazioni personali, familiari, sociali e ambientali per il lavoro che svolgete con dedizione, sappiate, sono anche le nostre preoccupazioni, le preoccupazioni della Chiesa intera.

Desideriamo e ci impegniamo a sostenervi: con la vicinanza, l’amicizia e non per ultima la nostra preghiera.

Siamo consapevoli che la vostra dedizione, ciò per cui vi state spendendo, è per una persona concreta, nella sua piena realtà. E’ un uomo, è una donna, prima di essere un paziente, e tutto questo è evidente.

Il nostro “GRAZIE” per tutto quello che fate.

Non per ultimo: siamo grati per la riservatezza e per il rispetto che portate e manifestate verso tutti gli ammalati che vi sono affidati.

Buona lotta, sempre certi della vicinanza di Dio!

Padre Giuseppe Ferrara, Cappellano “P.O. Giovanni Paolo II- Lamezia Terme”

Don Francesco Farina, direttore Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute