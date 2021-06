Operazione Asta la Vista: soddisfazione dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia

“Pronti a isolare qualunque forma di malaffare ma senza mai arretrate nella difesa delle prerogative difensive e dell’intangibilità delle funzioni ad esse connesse”

L’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme esprime soddisfazione per la felice conclusione del procedimento Asta la Vista per la maggioranza dei professionisti e dei dipendenti in forza al Tribunale di Lamezia Terme coinvolti nella vicenda. Sin dall’esecuzione delle misure cautelari, la comunità forense si è stretta attorno ai Colleghi accusati, nella piena certezza della assoluta insussistenza di qualsivoglia rilevanza penale delle loro condotte, improntate con evidenza al pieno rispetto delle leggi e dei codici. Pronti a isolare qualunque forma di malaffare ma senza mai arretrate nella difesa delle prerogative difensive e dell’intangibilità delle funzioni ad esse connesse, ai Colleghi e ai dipendenti giungano i sensi di una stima incondizionata e profonda e la rinnovata vicinanza dall’Ordine intero.