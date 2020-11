Operazione Farmabusiness: arrestato il presidente del consiglio regionale Mimmo Tallini

Arrestato il presidente del consiglio regionale Mimmo Tallini.

Nell’operazione Farmabusiness coinvolto anche il presidente dell’assemblea di palazzo Campanella. Tallini è accusato di associazione di tipo mafioso, concorso esterno,scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, armi, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. In pratica Tallini avrebbe sostenuto la consorteria criminale nella fase di avvio dell’attività illecita. In cambio Tallini si sarebbe assicurato il sostegno della cosca ‘ndranghetista dei Grande-Aracri alle elezioni del 2014. Per il presidente del consiglio regionale sono stati disposti gli arresti domiciliari.