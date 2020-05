Orsomarso: previsto piano Riparti Calabria anche per le agenzie di viaggio

Voglio tranquillizzare i titolari di Agenzie di viaggio della Calabria: non saranno esclusi dagli aiuti previsti dal piano “Riparti Calabria”

Comunicato Stampa

Abbiamo già spiegato ai rappresentanti della categoria che i codici Ateco riferiti al loro settore saranno ricompresi tra i destinatari dei contributi a fondo perduto. Quanto alle preoccupazioni espresse in una nota da un Movimento autonomo – che probabilmente non essendo una organizzazione strutturata non ha ricevuto una informazione corretta e completa – è bene precisare che la misura cui si fa riferimento è solamente una parte del piano complessivo “Riparti Calabria”.

Come abbiamo spiegato in conferenza stampa e nel corso delle interlocuzioni con i rappresentanti di categoria, la misura “Lavora Calabria” garantirà un contributo superiore anche in ragioni del numero dei dipendenti, e prenderà come riferimento i fatturati sopra i 150 mila euro.

Stiamo puntando fin dall’inizio dell’emergenza sulla possibilità di garantire una rapida ripresa del comparto turistico, e siamo consapevoli del ruolo determinante delle agenzie di viaggio, cui assicuriamo massima attenzione e impegno.

Fausto Orsomarso

assessore alle attività economiche e al turismo