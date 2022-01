Ospedale Lamezia. Coordinamento 19 marzo incontra tecnici Asp sui prossimi interventi

Nei giorni scorsi i rappresentanti del Coordinamento Sanità 19 marzo hanno incontrato i tecnici dell’Asp per parlare di alcuni interventi che verranno effettuati nel presidio ospedaliero di Lamezia Terme

Di seguito i punti discussi:

– Nuovi P.L. terapia intensiva

Il Direttore dell’U.O Gestione Tecnico Patrimoniale, ing. Maurizio Benvenuto, ed il responsabile dell’area tecnica tirrenica dell’Asp di Catanzaro, Geom. Pasquale Costanzo, ci hanno comunicato che i lavori dovrebbero iniziare i primi giorni di febbraio per la realizzare la struttura che conterrà sei posti per le cure/terapie intensive. Il prefabbricato sorgerà accanto all’area del Pronto Soccorso.

I lavori dovrebbero terminare per la fine del mese di Marzo. Sarà l’esercito ad occuparsi della realizzazione del prefabbricato. I posti letto rimarranno a disposizione del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme anche quando finirà la Pandemia.

– Seconda Tac

C’è bisogno di una relazione tecnica per trovare il luogo dove posizionarla e autorizzare quindi i lavori.

– Consultorio familiare

La ristrutturazione era già finanziata e dovevano solo essere affidati i lavori alla ditta. L’Asp ha sospeso tutto perché il Commissario ad acta alla Sanità Occhiuto ha inserito la struttura del Distretto nelle case comunità con i fondi P.N.R.R. dove verrà ristrutturato tutto lo stabile.

– Nuova struttura Malattie Infettive e Terapia sub e intensiva

Invece, per la palazzina finanziata con fondi Invitalia (5 milioni di euro) che sorgerà sempre accanto all’area del Pronto Soccorso e in vicinanza della struttura prefabbricato, la gara è stata già appaltata e mancano gli ultimi documenti dei servizi tra gli enti.

Tra aprile e maggio dovrebbero iniziare i lavori. Dalla nostra parte, presteremo attenzione a quanto approvato fino alla realizzazione, continuando a sollecitare questi progetti affinché non si perda un solo minuto!