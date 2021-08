Ospedale Lamezia. Firmata determina nuovo edificio Malattie infettive e Terapie intensive

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In una nota diffusa sui social il Coordinamento Sanità 19 Marzo da una buona notizia per la Sanità Lametina



Ieri infatti, i vertici dell’A.S.P di Catanzaro hanno firmato la determina dirigenziale n.3999 in favore dei servizi di ingegneria per la realizzazione del nuovo edificio Malattie infettive e Terapie intensive e subintensive presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

Un altro passo per questo importante progetto che diventerà un punto di riferimento sanitario per la nostra città e per la provincia di Catanzaro.

Nei giorni scorsi abbiamo sentito il Direttore Sanitario dell’Asp di Catanzaro Ilario Lazzaro e il Responsabile della Gestione Tecnico Patrimoniale l’ing. Sette e ci hanno assicurato che l’iter di progettualità sta procedendo nei termini previsti.

Dalla nostra, presteremo attenzione a quanto approvato fino alla realizzazione fattuale della palazzina destinata a Malattie infettive, certi che la Commissione prefettizia e gli Uffici che fino ad oggi hanno lavorato continuino a farlo con celerità nel senso intrapreso.

Teniamo a sottolineare ancora una volta, pure in relazione all’implementazione tecnologica, l’importante lavoro, anche di programmazione, compiuto, sin dal loro insediamento, da parte della direzione strategica, in particolare il Direttore Amministrativo Marchitelli, il Direttore Sanitario Lazzaro e, chiaramente della Dott.ssa Latella, Gullì e Musolino.

Coordinamento Sanità 19 Marzo