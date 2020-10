Ospedale Lamezia. In oncologia presto la possibilità di ricovero h24

Lamezia. Il reparto di Oncologia dell’ospedale di via Perugini, guidato dal primario Ettore Greco, avrà presto la possibilità di effettuare ricoveri h24 con la disponibilità di cinque posti-letto.

Un obiettivo che il primario si era prefisso da tempo e che per la reale concretizzazione attende solo che sia implementato l’organico. Manca ancora qualche infermiere e, dopo, lo staff medico e paramedico sarà al completo. Attualmente la divisione di Oncologia si avvale di 7 medici, 11 infermieri e 2 operatori socio-sanitari. Una équipe altamente qualificata e ben collaudata che ha ripreso il proprio lavoro a pieno regime dopo la sanificazione del reparto, dovuta al fatto che è risultata positiva al Covid una volontaria di un’associazione che presta servizio di volontariato proprio in oncologia. I locali sono stati sanificati e messi in sicurezza e il primario tiene a puntualizzare che all’interno del reparto nessun operatore sanitario e nessun paziente è risultato positivo al Covid. Sono stati effettuati anche i tamponi alle persone che sono state in contatto con la volontaria e l’esito dei tamponi è risultato negativo per tutti. Dunque, non essendoci casi accertati o sospetti di contagio, il reparto ha ripreso già da ieri la sua piena attività tra prenotazioni, visite e terapie. m.s.