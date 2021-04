Ospedale di Lamezia. Misure di prevenzione covid inadeguate

Le associazioni Italia Nostra, onlus Lamezia Terme e Malati cronici del lametino segnalano quanto poco seriamente viene interpretata la misurazione della temperatura corporea e dell’igienizzazione presso gli ingressi dell’ospedale di Lamezia Terme

Comunicato stampa

Come si può essere credibili se proprio il luogo più di altri deputato alla prevenzione dimentica questo non trascurabile aspetto?

Ci sembra superfluo ribadire ancora una volta come le strumentazioni, pagate con i soldi dei cittadini utenti, rimangano perennemente fuori servizio. Questo significa che se ti trovi in ospedale o ti metti in fila per ore quando gli sportelli sono aperti oppure devi andare al centro presso qualche farmacia per pagare.

Se per chi ha il compito di guidare l’ospedale di Lamezia Terme riesce difficile tutto questo, cosa possiamo aspettarci di tutto il resto?