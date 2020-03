Ospedale Lamezia. Preparata task-force per eventuale arrivo di casi sospetti di coronavirus

Un buon risultato: ecco cosa fara’ l’ospedale di Lamezia Terme se dovesse arrivare un caso sospetto di Coronavirus

Di seguito la procedura per la gestione del paziente affetto da covid-19 e con grave insufficienza respiratoria.

Un documento è stato preparato per descrive il percorso previsto e le unità che sarebbero messe in campo, questo anche sulla base di quanto previsto dal Piano d’Emergenza, a favore del presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

Nell’articolo che segue i dettagli che interessano la popolazione e che viene riportato così come stilato da i dirigenti dell’’ASP di Cz.

In un incontro del gruppo di lavoro per l’emergenza codiv-19 con a capo il nuovo Direttore Sanitario Aziendale dott. Ilario Lazzaro, si è resa operativa la programmazione per emergenza covid19 inviata alla regione Calabria, nello specifico al dott. Antonio Belcastro e alla dott.ssa Luisa Latella, Commissaria Prefettizia dell ‘ASPCZ. Questo incontro rende attivi i primi posti di intensiva 8 nell’ex OBI del Pronto Soccorso (svuotando e sanificando gli ambienti)

Hanno preso parte all’incontro:

Ecco come secondo quanto deciso in questo incontro come viene accolto e di conseguenza viene trattato, un paziente sospetto:

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA COVID-19 E CON GRAVE INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

“Ordinanza n° 4 del Presidente della Regione Calabria del 10 marzo 2020”

Il Paziente infetto da Coronavirus con moderata e/o grave insufficienza respiratoria ipossiemica, viene preso in carico dallo specialista pneumologo e/o rianimatore in turno di guardia, chiamato in consulenza dal dirigente di PS, che attiva le procedure secondo le raccomandazioni dell’OMS e delle Società scientifiche di Anestesia e Rianimazione, di Pneumologia e SIMIT. Dopo monitoraggio e stabilizzazione dei parametri vitali il rianimatore e il medico di ps allertano le Rianimazioni degli Hub di riferimento (Pugliese e Materdomini) per richiedere la disponibilità di posti letto e successivo trasferimento, dando contestualmente disponibilità ad accogliere eventuale Pz di rianimazione non infetti c/o la Rianimazione del POLT (Procedura di centralizzazione del Pz affetto da covid-1(DPCM)

In caso di indisponibilità di posti letto presso gli Hub di riferimento e altri Hub regionali (GOM e Annunziata) il Paziente in insufficienza respiratoria per polmonite da SARS COV2 viene ricoverato presso i locali attualmente utilizzati ad OBI, che dispongono degli spazi sufficienti per accogliere otto posti letto e che posseggono i requisiti strutturali per l’assistenza dei pazienti critici.

In questi locali è possibile allocare 8 unità paziente.

In merito ai requisiti tecnologici è necessario reperire strumentazione per il monitoraggio dei parametri vitali e di ventilatori meccanici per garantire l’assistenza necessaria. Di tale dotazione tecnologica è stata già fatta richiesta al Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria per il tramite dell’Unità di Crisi della Protezione Civile.

In tali locali e con adeguata attrezzatura è possibile gestire casi di polmoniti gravi e sindromi da distress respiratorio acuto associate all’infezione COVID-19, sepsi, shock settico, nonchè casi clinici di livello subintensivo.

L’assistenza sarà garantita dai Dirigenti medici dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione e Pneumologia in collaborazione interdisciplinare con l’infettivologo e dal personale infermieristico ed OSS con maggiore esperienza nell’assistenza del paziente critico.

Al fine di rendere fruibili in tempi brevi i locali attualmente dedicati all’OBI, viene deciso unanimemente che i Pazienti con i criteri di accesso in OBI individuati dal regolamento aziendale vengano accolti presso le UU.OO. di riferimento individuati per quadro clinico.

I pazienti che in triage presentano malattia semplice o polmonite lieve da 2019-nCoV in mancanza di posti letto disponibili nelle UU.OO. di Malattie Infettive presso gli Hub di riferimento regionali, vengono ricoverati presso un’area di degenza dedicata ai pazienti COVID 19 individuata al primo piano della torre B.

Detta area è costituita da 27 posti letto gestiti da personale medico specialista in malattie infettive, pneumologia ed eventualmente medici di medicina interna.

In merito al personale medico e paramedico si pensa 98 unità.

E’ stata fa la richiesta da parte dei Direttoi delle UU.OO. di Rianimazione e Pneumologia delle attrezzature, dispositivi e materiali di consumo necessari per l’attivazione dei posti letto dedicati alla terapia respiratoria intensiva e sub-intensiva pneumologica e nelle aree di degenza pneumologica e infettivologica.

La Task Force decentrata è così composta:

Direttore sanitario aziendale dottor Ilario Lazzaro e Direttore Sanitario POU, Responsabile Direzione Medica PO Soverato,

Responsabile Direzione Medica PO Soveria Mannelli, Direttore Dipartimento Area Emergenza Urgenza, Direttore Dipartimento dei Servizi, Direttore U.O. di Pronto Soccorso, Direttore U.O. di Pneumologia, Direttore U.O. Radiologia , Direttore medicina Interna, Coordinatore Infermieristico Direzione Sanitaria POU

