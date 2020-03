Ospedale Lamezia: uomo positivo al Coronavirus ricoverato in pronto soccorso

LAMEZIA. Uomo di 70 anni ricoverato in rianimazione all’ospedale Giovanni Paolo II. Il paziente è risultato positivo al terzo tampone.

Ieri sera l’uomo si è rivolto alle cure dei sanitari del pronto soccorso perchè respirava male. I medici gli hanno prestato le cure necessarie e lo hanno posto in osservazione: ai primi due tamponi l’uomo è risultato negativo al Coronavirus. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario intubarlo e trasferirlo in rianimazione. A questo punto il paziente è stato sottoposto al terzo tampone, risultato positivo al Covid-19. Ora il soggetto contagiato dovrà essere trasferito al Pugliese di Catanzaro che è l’hub dell’area centrale calabrese prescelto per trattare i casi di Coronavirus.

Per i sanitari del pronto soccorso lametino un’ulteriore complicanza che si aggiunge alla già difficile, se non drammatica, situazione che la pandemia ha determinato. Dopo il trasferimento del paziente, sicuramente andranno sanificati gli ambienti dove ha stazionato il soggetto contagiato così come andranno posti in quarantena i sanitari che lo hanno avuto in cura. Tutto ciò in un contesto di forte criticità qual è il presidio ospedaliero lametino che da anni registra una gravissima carenza d’organico. Senza dimenticare che proprio quelli che verranno sono considerati i giorni peggiori della pandemia in quanto il contagio dovrebbe arrivare ai massimi livelli della sua manifestazione. Giorni in cui in corsia serve una presenza massiccia di medici e operatori sanitari di ogni genere. m.s.