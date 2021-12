Ospite al Fiorentino l’ex campionessa mondiale di scherma Lucchino

Mattina all’insegna dello sport al Fiorentino

Spada, sciabola e fioretto: l’ex campionessa mondiale (medaglia d’ore 2003) ha presentato la scherma ai ragazzi del Liceo Classico Artistico Fiorentino.

A loro ha raccontato anche la sua storia, quella di una giovane lametina che, con grandi sacrifici, è riuscita a salire sul podio di competizioni mondiali.

Una medaglia d’oro nel mondiale di scherma, ma anche due bronzi in competizioni intercontinentali.

L’incontro, che si è tenuto nei giardini del Liceo Fiorentino, è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie, ed ha visto il saluto del Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli.. Entusiasti gli studenti, dapprima incuriositi per capire le differenti tipologie di duello, caratterizzate dall’uso di armi e regole differenti, poi per metterli in pratica, muovendo le prime mosse in loco.

Tantissimi le domande dei ragazzi per la campionessa lametina A conclusione dell’incontro, il professore Danilo Marasco, coordinatore del Dipartimento di Scienze Motorie ha espresso soddisfazione per la riuscita della kermesse sportiva realizzata e ha annunciato che dopo le vacanze natalizie saranno invitati altre personalità lametine che si sono distinte nello sport.