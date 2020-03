Ottima Mediazione ed ESC Group donano ventilatore ad ospedale di Lamezia

Le società Ottima Mediazione, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Pietro Greco ed ESC Group con l’Amministratore Delegato Dott. Alessandro Violi, in accordo con gli azionisti delle due società, hanno deciso di devolvere in favore della lotta al Covid-19 l’intero budget 2020, destinato alla charity Comunicato Stampa

Sono riusciti inoltre a coinvolgere nel progetto uno degli investitori internazionali con cui collaborano, CFE Finance Group, che ha moltiplicato la magnitudine degli aiuti.

“Vogliamo dare un contributo alle eccellenze ospedaliere delle città in cui hanno sede i nostri uffici: il Policlinico di Milano, il Sant’Orsola di Bologna, lo Spallanzani di Roma, il Cutugno di Napoli e il Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, poiché ci è sembrato doveroso reinvestire parte dei nostri utili, in quei luoghi in cui generalmente operiamo.

In Calabria ed in particolar modo a Lamezia Terme si concentrano i nostri sforzi: infatti è stato già consegnato un primo ventilatore a cui ne seguiranno altri.

E’ opportuno in questo momento esprimere la nostra vicinanza e l’intenzione a collaborare con gli enti con i quali, nella routine del lavoro abbiamo rapporti di controparte. Oggi siamo tutti dalla stessa parte, l’obbiettivo comune è sconfiggere e arginare il più possibile il fenomeno COVID 19.”

Inoltre proprio in queste ore il gruppo Ottima – Esc supportato da CFE Finance sta organizzando, coordinandosi con gli enti locali preposti, una importante fornitura di materiale medico sanitario di ultima generazione per affrontare e combattere la grave pandemia che in questo momento affligge il mondo.

Possano gli eroi che si battono da giorni in prima linea, avere la meglio sul virus.

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo”.