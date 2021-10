Ottima prova del Basketball Lamezia che affonda Roccarainola

Ottima partenza del Basketball Lamezia che si aggiudica prima la partita di campionato con un largo divario, davanti a spalti gremiti e caldissimi in occasione della riapertura del Palasparti

Gara sempre in discesa per le fenici che hanno sempre mantenuto un vantaggio in doppia cifra fin dal primo quarto.

La squadra rivale di coach Liquori tenta una difficile rimonta nel 3° quarto, alzando e intensificando il pressing in difesa, ma sono bravi i giocatori lametini a non perdere mai la concentrazione e a dilagare nell’ultimo pediodo, anche grazie alle tante triple messe a segno dal cecchino Sakellariou.

Buona prova del Roccarainola che ha lottato arduemente per tutta la gara ma che si è dovuta arrendere alla netta superiorità lametina.

Oggi esordio in prima squadra per il giovane Gabriele Grande.

BASKETBALL LAMEZIA – ROCCARAINOLA 95-68 (27-9, 42-24, 67-51, 95-69)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 4, Spasojevic 5, Monier 19, Tartamella 6, Terreni 19, Conti, Ferretti 10, Sakellariou 30, Giampà F 2, Grande, Miscimarra, Giampà G. Coach: Barillà.

ROCCARAINOLA: Laurenzi 4, Errico 5, Iovino 3, Canale, Moccia 11, Damiano 7, Sipraga 7, Canestrari 12, Auriemma 15, Boccia, Marchese, Falco 4. Coach: Liquori.