Un ottimo Sambiase regola senza problemi il Nicotera

Prova convincente dei giallorossi che conquistano la seconda vittoria consecutiva ai danni del Nicotera

Le dichiarazioni di mister Neri “Abbiamo giocato una buona partita manovrando bene. Siamo stati poco lucidi sotto porta perché abbiamo avuto parecchie palle gol ma il primo tempo è finito solo 1-0. Abbiamo preso un palo e sbagliato un rigore. Nella ripresa ho fatto qualche cambio per far rifiatare chi finora ha tirato sempre la carretta. Abbiamo avuto ancora tante occasioni e siamo riusciti a concretizzare un po’ di più. Mi è piaciuto l’approccio dei ragazzi, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Ci prendiamo questi tre punti che, complici i risultati delle altre, ci hanno permesso di accorciare in vetta”

L’Asd Sambiase 1923 comunica, inoltre, che Gigi Fazio ha rassegnato, nei giorni scorsi, le dimissioni dalla carica di vicepresidente del sodalizio giallorosso.

A Fazio, persona per bene che ha incarnato appieno la passione e l’amore per i colori giallorossi in un periodo caratterizzato da tribolate vicende, va il più sentito ringraziamento per l’impegno e la serietà profusi.

SAMBIASE-NICOTERA 4-0

SAMBIASE: Lucia; Perri, Valente, Gigliotti, Antonelli (31’st Toscano), Morelli, Costa (12’st Tallari), Fortuna, Zurlo (17’st Russo), Gallo (17’st Scarpino), Angotti (38’st Hayn). A disposizione: Colacino, Pilieci, Tallari, Diop, Napoli. Allenatore: Neri

NICOTERA: Pepe, Lagamba G, Contartese, Denaro, Campenni, Viola, Campisi, Lagamba D (38’st Corsaro), Settimo (12’st Nevoso), Rascaglia, Loiacono. A disposizione: Aquilano, Megna C.Allenatore: Di Mundo

Arbitro: Melino di Crotone

Reti 16’pt Angotti, 8’st Zurlo 36’st, 42’st Scarpino

Ammoniti. Angotti, Fortuna, Nevoso, Corsano