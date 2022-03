Otto marzo, Rosy Rubino: “Fratelli d’Italia a fianco dei bambini e delle donne ucraine”

In occasione dell’otto marzo il partito di Fratelli d’Italia ha sposato un’iniziativa che vuole testimoniare solidarietà, vicinanza e aiuti concreti per il popolo ucraino, segnato da una guerra che ha assunto connotati drammatici

Alle ore 18, sull’isola pedonale di Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme, si svolgerà un sit-in di solidarietà per le donne ucraine.

Lo annuncia Rosy Rubino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Lamezia Terme e componente della commissione pari opportunità.

“Sarà l’occasione – spiega Rosy Rubino – per favorire un gemellaggio con le donne ucraine che vivono nella nostra città, le quali si stanno occupando della raccolta alimentare da destinare alle zone colpite dal conflitto. E proprio giorno 8 marzo, in occasione del sit-in su Corso Giovanni Nicotera, l’occasione sarà propizia per favorire e incentivare la raccolta. In tale occasione, inoltre, doneremo alle donne ucraine una targa in segno di solidarietà e delle mimose”.

“Come iniziative parallele, ma non meno importanti, faremo una raccolta fondi – aggiunge la componente della commissione pari opportunità – tramite una piattaforma online per le donne e i bambini messi in ginocchio dalla guerra e queste proposte verranno diffuse su tutti social network. Inoltre, realizzeremo un video sulle donne e sui bambini ucraini esaltandone il loro ruolo. Un messaggio distensivo e di pace”.

“Fratelli d’Italia – conclude l’esponente della commissione pari opportunità – si pone in prima linea, con tenacia e determinazione, a difesa dei diritti e della valorizzazione del ruolo delle donne e del rispetto della dignità dei popolo ucraino”.