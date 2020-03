Padre non può vedere i figli: ex moglie lo accusa di avere il Coronavirus ma lui sta bene

L’ex moglie non gli fa vedere i due figli perchè convinta che lui abbia contratto il Coronavirus ma in realtà lui sta bene. L’odissea di un impiegato di un call center lametino.

VIBO VALENTIA. Lui è originario di Francavilla Angitola e lavora in un call center di Lamezia. Da circa tre anni è separato dalla sua ex moglie; della causa di separazione si occupa il Tribunale di Lamezia. La sua ex consorte, da alcuni giorni, non gli fa più vedere i loro due bambini perché convinta che lui abbia contratto il Coronavirus. L’uomo ha segnalato la drammatica situazione alle forze dell’ordine, ha ribadito di stare bene e di essere disponibile ad effettuare qualsiasi test per dimostrare di non essere contagiato ma, la sua ex coniuge, rimane ferma sulla sua posizione. I due bimbi, un maschietto e una femminuccia di 8 e 6 anni, rimangono con lei. Una decisione irremovibile nonostante le denunce ai suoi danni inoltrate dallo stesso ex marito. Il giovane papà, a cui viene impedito di vedere i suoi bimbi, ha fatto sapere che continuerà a stazionare sotto l’abitazione della sua ex moglie a Vibo Valentia, dove la donna vive con un altro compagno, finchè non otterrà quello che è un suo diritto come stabilito dalla legge. Dopo aver denunciato alle forze dell’ordine l’assurda situazione venutasi a creare, l’uomo disperato chiede aiuto ai mass media lanciando forte il suo appello nella speranza che prima possibile possa rivedere i suoi due bambini a cui è fortemente legato e che adorano stare col papà. Red.