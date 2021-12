Paola. Dema e Progetto Democratico lanciano incontro su futuro della città

É un nostro dovere morale rispondere alla stagnazione politica e amministrativa della città proponendo a tutta la comunità un momento di incontro per rilanciare la discussione sul futuro della città di Paola.

Per poter invertire la rotta degli ultimi anni è di fondamentale importanza una discussione tra le forze attive, sane, riformiste e progressiste della città, un dialogo che sia in grado di fornire una risposta credibile di cui si sente immediato bisogno.

Con l’obiettivo di creare un momento di democrazia partecipata, è convocata un’assemblea per Venerdì 3 Dicembre alle ore 17,30 presso il Sant’Agostino per discutere apertamente su una prospettiva plurale e di discontinuità con il recente passato politico-amministrativo.

L’invito è rivolto a tutte le associazioni, alle forze politiche e ai singoli cittadini che si sono impegnate attivamente per difendere i diritti dei cittadini e delle cittadine, la legalità e si sono spesi affinché la città fosse amministrata con trasparenza.Non possiamo che prendere atto del momento di difficoltà che la nostra città sta vivendo, portata da questa maggioranza nuovamente in deficit economico unitamente ad un deficit culturale e morale. Proprio per questo è necessario prendere parte ad un processo democratico in grado di progettare una nuova idea di città, grazie al contributo di tutti coloro vorranno prenderne parte, in totale trasparenza e senza strategia di sorta. Non possiamo nasconderci, il futuro ha bisogno del nostro impegno.

Sognare insieme significa costruire una realtà: Uniti, per una nuova idea di Città.