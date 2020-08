Paola. La storia di San Francesco a confronto con temi di grande attualità

Gli ospiti dell’associazione Confluenze ne parlano con la scrittrice Rosalba Baldino

La generosità dei calabresi e la bellezza dei paesaggi del mare in Calabria, ma soprattutto il richiamo a un amico invisibile, con la grande storia di Francesco da Paola e la piccola storia del migrante Amir, dove il Santo calabrese più conosciuto al mondo guida il bambino che si nasconde in ciascuno di noi.

Tutto questo si ritrova nel libro di Rosalba Baldino, “Mi porti da Francesco” (edito da Falco Editore), che insieme alla sua precedente opera, “I cristalli di Francesco” (idem), sarà tema di dibattito con l’autrice la sera di giovedì 27 agosto, alle ore 21.30, nel corso di un evento pubblico che si svolgerà presso la Villa Comunale di Paola (CS).

Organizzato dall’associazione Confluenze, l’incontro è patrocinato dalla Città di Paola, che ha voluto così regalare ai turisti, presenti ancora in massa nella bellissima località tirrenica del cosentino, un interessante appuntamento culturale, proprio come nelle migliori tradizioni estive, in cui la presentazione e discussione di libri trovano sempre grande interesse e riscontro, insieme a tanti temi di attualità su cui discutere.

Il dialogo a più voci con l’autrice, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, sarà anticipato dai saluti introduttivi del Sindaco della Città di Paola, Roberto Perrotta, dall’Assessora alla Cultura, Marianna Saragò, e dalla presidente dell’associazione Confluenze, Francesca Daniele.

Prima della chiusura assegnata all’autrice dei libri, la giornalista Rosalba Baldino, seguirà un interessante dibattito su temi riconducibili ai contenuti delle opere con gli interventi di: Graziano Di Natale, Consigliere regionale della Calabria; Padre Domenico Crupi, portavoce dell’Ordine dei Minimi di Paola; Lucia Baroni Marino, Presidente della Sezione di Paola della FIDAPA; Tatiana Curti, Neuropsichiatra Infantile dell’ASP di Cosenza; Michele Falco, Editore.

L’evento verrà introdotto e animato, nel corso del talk, dalla lettura di alcuni brani dei libri della Baldino, tenuti a cura dell’attore amatoriale, socio di Confluenze, Rodolfo Perri, e da alcuni interessanti quadri di danza, con le iovani ballerine Denise Martello Panno, Mariantonietta Samà e Sara Carol Vizzino.

Il balletto è a cura dell’Accademia Danceart School di Rosalia Romagno, coadiuvata nelle coreografie dalla maestra Alessia Guaglianone.